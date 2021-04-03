Армения и Россия установили дипломатические отношения 3 апреля 1992 года

Россию и Армению связывают долгие и крепкие дипломатические отношения. Страны вспоминают о важных этапах на пути совместного сотрудничества.

Россию и Армению связывают долгие и крепкие дипломатические отношения. Страны вспоминают о важных этапах на пути совместного сотрудничества.

Главным документом, регулирующим отношения двух государств, стал подписанный в 1997 году Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Согласно документу, Россия и Армения оказывают друг другу необходимое содействие.

Страны сотрудничают в деле освоения космоса. В 2016 году было подписано соглашение по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Два года спустя станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) открылась в Бюраканской обсерватории.

Армения является одним из любимых туристических направлений для россиян. Министр экономики страны Тигран Хачатрян заявлял, что прибыль от туристов составляет более одного миллиарда долларов в год, а граждане РФ обеспечивают до 42% от этой суммы.