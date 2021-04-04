«Включить меры воздействия». Сатановский рассказал о погибшем в Донбассе ребенке

Российский политолог Евгений Сатановский призвал жестко ответить на убийство пятилетнего ребенка в ДНР.

Российский политолог Евгений Сатановский призвал жестко ответить на убийство пятилетнего ребенка в Донбассе. Мнение он высказал в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Накануне народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила о гибели ребенка 2016 года рождения в результате атаки беспилотного летательного аппарата украинских силовиков. Ранение получила местная жительница 1954 года. Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в районе жилого дома в населенном пункте Александровское.

В то же время представитель Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны «для отработки войны с Россией». А глава киевской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, который, по мнению Сатановского, подписал «подлейшие и позорнейшие в истории страны Беловежские соглашения» и вовсе назвал Украину «врагом России». При этом Минские соглашения он «давно похоронил».

«Может, поверить ему наконец? И включить меры воздействия, которые положено применять к врагам и клятвопреступникам. Может, те киевские военные части, которые атакуют Донбасс, будут наконец-то уничтожены? Не отогнаны, не обезврежены, а именно уничтожены. Хотя бы в память об убитом ими ребёнке, который совершенно точно ни в чём ни перед кем не был виноват, в отличие от всей той сволочи, которая управляет Украиной и всей той, которая у нас не дала в 2014 году и не даёт до сих пор покончить с её нацификацией и остановить дерусификацию этой страны, оккупированной всеми теми, кто ей руководит и их кураторами из Госдепартамента», — пишет политолог.

Переживать по поводу сохранения отношений с Европой и США не имеет смысла, считает Сатановский.

«Черт с ними, с теми отношениями. И со всеми теми, кто их нам вот уже три с лишним десятка лет пропихивает, в качестве чего-то, что стоит больше чем ломаный грош. Экспорту нашего газа в Европу, а нефти и нефтепродуктов в Америку помешает? Так и дьявол с ним, с тем экспортом. Как и со всеми теми, для кого он важнее, чем жизни детей и честь страны...»,— заключил эксперт.

Обострение в Донбассе продолжается с февраля. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов. Накануне Киев впервые с конца июля обстрелял подконтрольную ЛНР территорию из артиллерии.