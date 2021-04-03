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21:03   3 Апреля 2021
Политика

Володин потребовал исключить Украину из Совета Европы

Володин потребовал исключить Украину из Совета Европы

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал гибель ребенка в Донбассе. Об этом он написал в Telegram-канале.

Вячеслав Володин считает необходимым, чтобы международные организации, такие как ОБСЕ и ПАСЕ, исключили Украину из состава Совета Европы. Спикер Госдумы сделал такое заявление после того, как узнал о гибели ребенка в Донбассе. Трагедия произошла в результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины окраин Донецка. Малышу было пять лет.

Володин потребовал исключить Украину из Совета Европы

"Сегодня произошла трагедия. Но о ней не пишут европейские СМИ. Нет заявлений Европарламента и Госдепа США <...> Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом. Погиб ребенок. У него впереди должна была быть долгая жизнь. Но ее оборвали", — написал спикер Госдумы.

По словам политика, за случившиеся должен будет ответить президент Украины Владимир Зеленский, который не только отдал приказ, но и даже не принес соболезнований близким ребенка, не пообещал разобраться в произошедшем. Володин считает, что нынешний руководитель Незалежной до сих пор не отошел от роли актера, поскольку настоящий глава государства подумал бы десять раз, прежде чем отдавать подобный приказ.

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#ребенок #трагедия #володин #донецк

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