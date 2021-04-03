Правила приема таксистов на работу предложили ужесточить в РФ

Количество ДТП с участием перевозчиков увеличилось в РФ, поэтому член Госдумы Сергей Калашников призвал ужесточить правила прием таксистов на работу.

Количество ДТП с участием перевозчиков увеличилось в РФ, поэтому член Госдумы Сергей Калашников призвал ужесточить правила прием таксистов на работу.

Безопасность пассажиров стоит на первом месте, так как такси является общественным транспортом. В России необходимо составить список разумных требований, по которым водитель будет приниматься на соответствующую должность. Депутат привел пример, что в Лондоне кандидаты в таксисты проходят колоссальный экзамен.

При этом усиление санкций за нарушения не поможет. Пассажиру не важно, какой штраф получит водитель из-за ДТП. Никто не намерен устраивать аварию, когда садится за руль. Поэтому нужно ужесточить допуск к работе в такси, подытожил Калашников в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".