Любитель зимней рыбалки утонул в ледяной воде в Воронеже

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, который погиб во время рыбалки в Воронеже.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, который погиб во время рыбалки в Воронеже.

Жители города сообщили в службу МЧС о том, что недалеко от берега в районе улицы Острогожской под лед ушел рыбак. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и достали из воды пострадавшего. Он провалился под лед в 150 метрах от берега.

Любителя зимнего улова передали врачам. Медики сделали все возможное, однако спасти пациента им не удалось. Рыбак получил сильное переохлаждение.

Сейчас стражи правопорядка устанавливают личность погибшего местного жителя, а также обстоятельства его смерти. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы ГО и ЧС региона.