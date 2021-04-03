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20:49   3 Апреля 2021
Происшествия

Хлопок бытового газа разрушил два дома в Киеве, спасатели ищут людей под завалами

Хлопок бытового газа разрушил два дома в Киеве, спасатели ищут людей под завалами

Сотрудники спасательных служб Киева разбирают завалы жилых строений в поисках местных жителей. ЧП могло произойти из-за установки газового оборудования.

По предварительным данным, инцидент случился на территории жилого дома на улице Карла Маркса в Соломенском районе украинской столицы. В результате происшествия был полностью уничтожен гаражный бокс, а повреждения получили заборы и стены соседних строений, сообщают СМИ.

Пока информации о погибших или пострадавших не поступала. На месте события уже работают сотрудники правоохранительных органов. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

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#киев #чп #газ

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