Военнослужащие ЗВО провели боевые стрельбы из танков Т-80БВ в Подмосковье

Танкисты мотострелкового полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в Московской области.

Танкисты мотострелкового полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в Московской области.

Учения состоялись на полигоне Головеньки, информирует Минобороны РФ.

Военнослужащие мотострелкового полка вели беглый огонь из гладкоствольных 125-мм пушек по позициям условного врага при сильном дожде, в условиях плохой видимости. Перед экипажами на расстоянии 2000 метров появлялись мишени, имитирующие бронетехнику условного противника, расположенные в окопах, капонирах и других фортификационных сооружениях, представляющих собой оборонительные позиции потенциального оппонента.

Отмечается, что в ходе учений было задействовано около 150 военнослужащих и более 60 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО.