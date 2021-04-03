Неонацисты в Одессе устроили акцию с фаерами у консульства РФ

Украинские радикалы в Одессе устроили «акцию протеста» у здания консульства России. Около 30 человек облили краской и сожгли российский флаг, после чего зажгли файеры и дымовые шашки. Видеозапись митинга появилась в Facebook.

Украинские радикалы в Одессе устроили «акцию протеста» у здания консульства России. Около 30 человек облили краской и сожгли российский флаг, после чего зажгли файеры и дымовые шашки. Видеозапись митинга появилась в Facebook.

По словам очевидцев, акция связана с эскалацией конфликта в Донбассе. Ее участники также требуют ужесточить санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По мнению националистов, он несет ответственность за разжигание войны на востоке Украины.

На видео видно, что радикалы одеты в камуфляжную форму. Они выкрикивают лозунги: «Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего!». За происходящим наблюдают сотрудники Национальной полиции Украины, которые никак не препятствуют участникам акции.

Организатор протестов — украинская неонацистская партия «Национальный корпус» (ее деятельность запрещена в РФ).