Жертвой дерзкого похищения в центре Кишинева мог стать украинский судья

Полиция проверяет информацию о похищении 54-летнего мужчины, видео с "захватом" которого несколькими злоумышленниками появилось в Сети.

Полиция проверяет информацию о похищении 54-летнего мужчины, видео с "захватом" которого несколькими злоумышленниками появилось в Сети.

Похищение человека произошло неподалеку от многоквартирного дома в Центральном секторе Кишинева. Очевидец снял на телефон кадры, на которых можно рассмотреть, как несколько мужчин насильно сажают пострадавшего в машину.

Позже в Сети было опубликовано заявление адвоката Юлиана Балана. Он сообщил, что пострадавшим является его клиент — гражданин Украины, судья Николай Чаус. Он приехал в Молдову и запросил там политического убежища после того, как в соседних странах попал в списки люстрации и был обвинен во взятках.