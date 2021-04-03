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20:17   3 Апреля 2021
Происшествия

Сотрудники ФСБ пресекли в Махачкале сбыт подпольных сигарет на 500 млн рублей

Сотрудники ФСБ пресекли в Махачкале сбыт подпольных сигарет на 500 млн рублей

Жители Махачкалы намеревались продать огромную партию незаконных сигарет. Их планы пресекли сотрудники ФСБ при поддержке ФТС и Роспотребнадзора.

По данным правоохранителей, склад с нелегальной табачной продукцией был оборудован в поселке Ленинкент. Группа местных бизнесменов взяла помещение в аренду и заполнила его немаркированном товаром на полмиллиарда рублей. Найденные сигареты изъяли.

Правоохранители усмотрели признаки нарушения статьи 171 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации). Действия коммерсантов могут попадать и под статью о незаконном предпринимательстве.

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#фсб #махачкала #сигареты

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