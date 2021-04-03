Одесситка Медушевская на всю Украину восхитилась Скабеевой и Соловьевым

Блогер Ирина Медушевская раскритиковала украинских телеведущих, которые «только рады стараться набросить на Украину». Их российские коллеги Владимир Соловьев и Ольга Скабеева, напротив, за Россию «порвут кого угодно на тряпки».

Блогер Ирина Медушевская раскритиковала украинских телеведущих, которые «только рады стараться набросить на Украину». Их российские коллеги Владимир Соловьев и Ольга Скабеева, напротив, за Россию «порвут кого угодно на тряпки».

«Савик Шустер сразу же с первых минут "Свободы слова" перешел к войне, привлекши к этой теме корифеев – первого президента Украины [Леонида] Кравчука, лидера "Свободы" [Олега] Тягнибока и прочих важных политиков. Русская речь Савика резала ухо, на русском вещали только экс-регионал и нардеп "ОПЗЖ"[Юрий] Бойко и спикер украинской ТКГ [Алексей] Арестович. Ну не сволочи?»,— возмутилась Медушевская, комментируя украинские ТВ-шоу на своей странице в Facebook.

Одесситка призвала не сравнивать «доморощенных» Наталью Мосейчук, Наталью Влащенко, Савика Шустера с Ольгой Скабеевой и Владимиром Соловьевым:

«Те за свою Россию на тряпки порвут кого-угодно, скажи при них про Россию кривое слово! А наши чмошники только рады стараться на Украину набросить <....», —заключила она.

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