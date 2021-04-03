Антипов заявил о глубоком безразличии голландцев к крушению самолета рейса MH17

Трагичная судьба соотечественников, летевших рейсом MH17, глубоко безразлична жителям Нидерландов. Такой точки зрения придерживается технический эксперт Юрий Антипов.

Трагичная судьба соотечественников, летевших рейсом MH17, глубоко безразлична жителям Нидерландов. Такой точки зрения придерживается технический эксперт Юрий Антипов.

Голландские следователи продолжают настаивать на "причастности" РФ к авиакатастрофе в Донбассе. Однако это не мешает Амстердаму вести энергетическое сотрудничество с Москвой, заявил эксперт.

"И то, что ей (Голландии. — Прим. ред.) глубоко безразличны жизни сотен ее соплеменников, для меня тоже не новость", — говорится в публикации эксперта в Facebook.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летом 2014 года потерпел крушение в Донбассе при выполнении рейса MH17 из Нидерландов в Малайзию. В результате трагедии погибли 298 человек.