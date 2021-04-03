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19:48   3 Апреля 2021
Политика

Антипов заявил о глубоком безразличии голландцев к крушению самолета рейса MH17

Антипов заявил о глубоком безразличии голландцев к крушению самолета рейса MH17

Трагичная судьба соотечественников, летевших рейсом MH17, глубоко безразлична жителям Нидерландов. Такой точки зрения придерживается технический эксперт Юрий Антипов.

Голландские следователи продолжают настаивать на "причастности" РФ к авиакатастрофе в Донбассе. Однако это не мешает Амстердаму вести энергетическое сотрудничество с Москвой, заявил эксперт.

"И то, что ей (Голландии. — Прим. ред.) глубоко безразличны жизни сотен ее соплеменников, для меня тоже не новость", — говорится в публикации эксперта в Facebook.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летом 2014 года потерпел крушение в Донбассе при выполнении рейса MH17 из Нидерландов в Малайзию. В результате трагедии погибли 298 человек.

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#нидерланды #mh17 #антипов

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