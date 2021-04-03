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19:47   3 Апреля 2021
Происшествия

Оголодавшая по вине матери девочка из Новошахтинска пыталась съесть одеяло

Оголодавшая по вине матери девочка из Новошахтинска пыталась съесть одеяло

Жительницу Ростовской области хотят лишить родительских прав. Она в течение длительного времени не кормила и не поила собственную дочь.

Полиция разыскивает женщину, которая издевалась над своим ребенком. По данным следствия, жительница Новошахтинска морила голодом и держала на привязи восьмилетнюю дочь.

Правоохранительным органам стало об этом известно после того, как в квартиру фигурантки пришла ее знакомая. Женщина застала девочку связанной, от голода она жевала одеяло. Гражданка тут же вызволила пленницу и вызвала экстренные службы.

Пострадавшая была доставлена в больницу, а ее мать теперь хотят лишить родительских прав. Также полиция проведет проверку действий сотрудников органов профилактики.

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