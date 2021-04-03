Оголодавшая по вине матери девочка из Новошахтинска пыталась съесть одеяло

Жительницу Ростовской области хотят лишить родительских прав. Она в течение длительного времени не кормила и не поила собственную дочь.

Жительницу Ростовской области хотят лишить родительских прав. Она в течение длительного времени не кормила и не поила собственную дочь.

Полиция разыскивает женщину, которая издевалась над своим ребенком. По данным следствия, жительница Новошахтинска морила голодом и держала на привязи восьмилетнюю дочь.

Правоохранительным органам стало об этом известно после того, как в квартиру фигурантки пришла ее знакомая. Женщина застала девочку связанной, от голода она жевала одеяло. Гражданка тут же вызволила пленницу и вызвала экстренные службы.

Пострадавшая была доставлена в больницу, а ее мать теперь хотят лишить родительских прав. Также полиция проведет проверку действий сотрудников органов профилактики.