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19:43   3 Апреля 2021
Общество

Тесты для выявления антител после вакцинации "ЭпиВакКороной" поступили в регионы России

Тесты для выявления антител после вакцинации "ЭпиВакКороной" поступили в регионы России

Специальные тесты для выявления иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКороной" поставляются во все регионы России, где прививаются этим препаратом, сообщил Роспотребнадзор.

Чувствительности большинства ПЦР-тестов не хватает для определения небольшого количества ключевых антител после прививки "ЭпиВакКороной". Для этого необходимо использовать ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", сообщили в ведомстве.

После вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" организм вырабатывает антитела к определяющим участкам оболочечного белка S. Иммунная система привитого человека не вырабатывает антитела, которые не играют значительной роли в защите от коронавируса SARS-CoV-2.

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#тест #коронавирус #ЭпиВакКорона

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