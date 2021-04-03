Тесты для выявления антител после вакцинации "ЭпиВакКороной" поступили в регионы России

Специальные тесты для выявления иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКороной" поставляются во все регионы России, где прививаются этим препаратом, сообщил Роспотребнадзор.

Специальные тесты для выявления иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКороной" поставляются во все регионы России, где прививаются этим препаратом, сообщил Роспотребнадзор.

Чувствительности большинства ПЦР-тестов не хватает для определения небольшого количества ключевых антител после прививки "ЭпиВакКороной". Для этого необходимо использовать ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", сообщили в ведомстве.

После вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" организм вырабатывает антитела к определяющим участкам оболочечного белка S. Иммунная система привитого человека не вырабатывает антитела, которые не играют значительной роли в защите от коронавируса SARS-CoV-2.