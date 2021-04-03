Чаленко объяснил, как национализация «Мотор Сич» добьет экономику Украины

Украина собирается продавать крупные государственные предприятия и в то же время отбирает «Мотор Сич» у китайских инвесторов. Это спровоцирует падение цен на приватизируемые предприятия, заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Украина собирается продавать крупные государственные предприятия и в то же время отбирает «Мотор Сич» у китайских инвесторов. Это спровоцирует падение цен на приватизируемые предприятия, заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

«Складывается интересная ситуация – мы продолжаем говорить о неэффективности государства (как собственника), но в то же время почему-то поднимаем вопрос о национализации «Мотор Сичи», которая с середины 1990-х годов приватизирована. Да, есть вопросы с Китаем, понятна позиция США. Но, тем не менее, предприятие работало на протяжении 20 лет прибыльно, до начала событий 2014 года».

Инвеститоров, которые потенциально хотели бы работать на Украине, могут поставить интерес «в режим ожидания», считает эксперт.

«Посмотрите на капиталы наших олигархов – насколько они просели в 2014 году. Просели они, потому что абсолютно нестабильная ситуация была и падение экономики. Все это ушло вниз. Соответственно, и цена выставленных сейчас предприятий тоже резко пойдет вниз», –заключил Чаленко.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. К

Китайские инвестиции обещали подарить заводу «вторую жизнь»: после событий 2014 года власти Украины запретили запорожскому заводу обслуживание, а также поставки авиационных и промышленных газотурбинных двигателей для нужд Минобороны РФ. Китай вкладывается в предприятие с 2016 года. Сейчас де-факто им принадлежит 75% акций «Мотор Сич», но официально сделка не оформлена, ее заблокировали украинские власти.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) заподозрил, что реальной целью Китая было не развитие завода, а вывоз технологий и мощностей в свою страну.

МИД КНР уже обрушился с критикой на действия украинских властей. В ведомстве потребовали соблюдения прав инвесторов на Украине и заявили, что Пекин продолжит отстаивать их интересы.