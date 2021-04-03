СК начал проверку по сигналу об осквернении памятника под Псковом

Сотрудники Следкома по Псковской области приступили к проверке по сигналу об испорченном вандалами монументе, посвященном героям 6-й роты в городе Остров.

Сотрудники Следкома по Псковской области приступили к проверке по сигналу об испорченном вандалами монументе, посвященном героям 6-й роты в городе Остров.

По предварительным данным, злоумышленники изменили положение бюстов на постаментах. На место происшествия выехал глава псковского отделения ведомства генерал-майор юстиции Петр Крупеня, передает пресс-служба СК по региону. Сотрудники правоохранительных органов изучат все обстоятельства инцидента и примут процессуальное решение.

Полицейские ранее установили личность девушки, которая танцевала у Вечного огня на кладбище в Воронежской области, сообщает 360tv.ru. Она может страдать от психического расстройства.