Чиновница администрации присвоила деньги на питание пермских детей-спортсменов

Сотрудники СК в Прикамье по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурантом стала чиновница администрации Осинского района.

Сотрудники СК в Прикамье по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурантом стала чиновница администрации Осинского района.

Надзорное ведомство установило, что в 2018 детско-юношеской спортшколе из бюджета района были выделены деньги — 61,8 тысячи рублей, которые предназначались для питания членов сборной команды "Кама". Юные спортсмены участвовали в региональном первенстве по футболу. Вместо целевого использования ответственное лицо из состава администрации присвоило средства себе и потратило на личные нужды.

Получив материалы проверки, следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.