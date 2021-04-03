Депутат Чепа отреагировал на заявление Берлина о растущих вызовах для ЕС "из-за России"

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на заявление главы минобороны ФРГ по поводу "растущих вызовов" для Европы по вине России.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на заявление главы минобороны ФРГ по поводу "растущих вызовов" для Европы по вине России.

Чепа отметил, что не думает, что Берлин всерьез расценивает действия Москвы как враждебные по отношению к Европе, несмотря на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она ранее заявила, что стране следует отправить больше средств на нужды немецкой армии, пока Москва своими действиями ставит перед Евросоюзом новые вызовы.

Депутат заметил, что Москва не стремится бросать вызовы другим странам и ее действия направлены исключительно на оборону границ России.

"Когда мы создаем новые типы вооружений, мы понимаем, что страны НАТО все ближе приближаются к нашей границе и мы должны предпринимать какие-то действия", — подчеркнул Чепа.

Политик отметил, что в отношении Москвы страны Евросоюза снова демонстрируют двойные стандарты: когда США и ФРГ разрабатывают новые типы оружия, никто не возражает, но аналогичные действия России Европа осуждает.