Три человека погибли от пуль в штате Мэриленд

Подозреваемые в убийстве трех жителей штата Мэриленд разыскиваются американскими правоохранителями. Трупы были обнаружены во время патрулирования.

Подозреваемые в убийстве трех жителей штата Мэриленд разыскиваются американскими правоохранителями. Трупы были обнаружены во время патрулирования.

Американская полиция разыскивает участников инцидента в округе Принс-Джорджес. Стражи порядка, осуществлявшие патрулирование территории, услышали звуки выстрелов. На месте происшествия они обнаружили мертвыми двух мужчин в машине, а также тело женщины на улице возле автомобиля.

По версии правоохранителей, гибель граждан произошла не из-за случайного преступления. В настоящее время происходит поиск подозреваемых, а также устанавливаются возможные мотивы убийц.