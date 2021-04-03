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18:48   3 Апреля 2021
Происшествия

Три человека погибли от пуль в штате Мэриленд

Три человека погибли от пуль в штате Мэриленд

Подозреваемые в убийстве трех жителей штата Мэриленд разыскиваются американскими правоохранителями. Трупы были обнаружены во время патрулирования.

Американская полиция разыскивает участников инцидента в округе Принс-Джорджес. Стражи порядка, осуществлявшие патрулирование территории, услышали звуки выстрелов. На месте происшествия они обнаружили мертвыми двух мужчин в машине, а также тело женщины на улице возле автомобиля.

По версии правоохранителей, гибель граждан произошла не из-за случайного преступления. В настоящее время происходит поиск подозреваемых, а также устанавливаются возможные мотивы убийц.

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