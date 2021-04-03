Дандыкин: на провокацию Киева Россия ответит корректно, но жестко

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович подтвердил, что учения с НАТО Defender Europe 2021 необходимы стране для «отработки войны с Россией», основной фокус — это Балканы и Крым.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович подтвердил, что учения с НАТО Defender Europe 2021 необходимы стране для «отработки войны с Россией», основной фокус — это Балканы и Крым.

Москва на все провокации со стороны Киева будет реагировать предельно корректно, но жестко, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

«США в лице [президента США Джо]Байдена пообещали поддержку Украине в борьбе с Россией. Для них главное — сделать пакость России чужими руками. А Киеву надо отрабатывать потраченные янками доллары. Только Крым — территория России, а в ДНР, ЛНР живут сотни тысяч граждан РФ со всеми вытекающими отсюда последствиями», — высказался Дандыкин.

Накануне Минобороны Украины заявило, что Вашингтон готов поддержать Киев в случае военного конфликта с Москвой. Ведомство сослалось на заявление министра обороны США Ллойда Остина, которое тот сделал во время телефонных переговоров с главой Минобороны Украины Андреем Тараном. Впрочем, доверять обещаниям Вашингтона и Альянса весьма опрометчиво со стороны Киева, считает Дандыкин.

Эксперт напомнил, как в свое время Соединенные Штаты обещали Михаилу Горбачеву не продвигать НАТО на восток и обманули. В качестве примера он также привел события в Грузии 2008 года.

С начала марта украинская армия перевозила танки и тяжелую артиллерию вдоль линии фронта, несмотря на условия Минских соглашений, по которым такая техника должна быть отведена за пределы ее дальнобойности. В Народной милиции ЛНР уже заявили, что территория республики впервые с июля 2020 года подверглась артиллерийскому удару со стороны украинских силовиков. В ДНР в результате удара, нанесенного ВСУ при помощи беспилотника, погиб ребенок.