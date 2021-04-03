Публицист Крутаков прокомментировал начало проверки ФБК прокуратурой Москвы

Прокуратура Москвы начала проверку "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) на экстремизм. Публицист Леонид Крутаков назвал причины для проведения процедуры.

Прокуратура Москвы начала проверку "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) на экстремизм. Публицист Леонид Крутаков назвал причины для проведения процедуры.

Любая некоммерческая организация должна предоставить сведения об источниках доходов по первому требованию правоохранителей. Одна часть финансовых поступлений ФБК проходит через биткоины, а другая может быть связана с юридическими лицами за рубежом. Поэтому проверка фонда является обоснованной, отметил Крутаков.

"Уверен практически на 100%, что все поступления идут через биткоин-кошелек. Только его хозяева знают обо всем. Система полностью анонимна. Поэтому и использовались анонимные схемы, чтобы не засвечивать истинных инвесторов господина Навального", — заявил публицист в комментарии Федеральному агентству новостей.

Прокуратуру особенно заинтересовало, как именно сотрудники ФБК использовали полученные средства. Правоохранители намерены отслеживать целевую растрату ресурсов с учетом того, что фонд является НКО, а его основатель Алексей Навальный с семьей регулярно посещают элитные курорты.

"Впрочем, даже если это не будет нарушать законодательство, то по крайней мере информационный эффект будет достаточно взрывным. Расходная — потому что поездки в Европу, покупки дорогих шмоток", — подчеркнул эксперт.

Все это нельзя купить за криптовалюту. Биткоины необходимо перевести в реальные деньги, чтобы их можно было потратить. Благодаря этому в расходной части можно будет увидеть многое, в том числе щедрое поощрение "борьбы с коррупцией", подытожил Крутаков.