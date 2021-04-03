Прокуратура приступила к проверке инцидента со светошумовой гранатой в Саратове

Водитель автомобиля марки Toyota Land бросил светошумовую гранату в сторону пикетирующих у управляющей компании "Красная" жителей Саратова.

Водитель автомобиля марки Toyota Land бросил светошумовую гранату в сторону пикетирующих у управляющей компании "Красная" жителей Саратова.

По предварительным данным, саратовцы выразили протест против повышения тарифов и некачественного обслуживания их домов. Спустя некоторое время после начала акции к ним подъехал внедорожник, водитель которого открыл окно и, выкрикивая оскорбления, кинул в местных жителей гранату. Предполагаемый преступник скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства уже направили свои силы на установление лиц, причастных к инциденту. Они также проверят деятельность компании при начислении платы за коммунальные ресурсы и примут процессуальное решение.