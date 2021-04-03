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18:19   3 Апреля 2021
Происшествия

Пожар в жилом доме в Башкирии унес жизнь женщины и ребенка

Пожар в жилом доме в Башкирии унес жизнь женщины и ребенка

Сотрудникам МЧС удалось спасти трехлетнего мальчика из загоревшегося в Башкирии дома. Его мать и шестилетний брат погибли.

ЧП произошло в поселке Языково в доме на улице Генерала Шаймуратова. Там в жилом доме разгорелся пожар. На место происшествия прибыли спасатели. Они успели вытащить из полыхающего здания трехлетнего мальчика и передать его врачам. Внутри помещения остались 34-летняя женщина и ее шестилетний сын. Их не удалось спасти.

Врачи оценивают состояние спасенного ребенка как тяжелое и продолжают бороться за его жизнь. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Сейчас место ЧП осматривают правоохранители. Они устанавливают детали случившегося, а также опрашивают свидетелей.

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