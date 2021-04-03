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18:16   3 Апреля 2021
Происшествия

Таможенники на границе с Латвией нашли в грузовике с оливками 150 кг гашиша

Таможенники на границе с Латвией нашли в грузовике с оливками 150 кг гашиша

Российские таможенники пресекли ввоз в страну более сотни килограммов запрещенных веществ. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.

Таможенники пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии наркотиков. Сотрудники службы остановили на пропускном пункте "Бурачки" в Псковской области грузовик, который перевозил испанские оливки, рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Осмотрев машину, специалисты нашли в топливном баке тайник, в котором злоумышленники перевозили гашиш. Всего было изъято 150 кг наркотика. Запрещенное вещество было упаковано в брикеты. Подозреваемыми в контрабанде наркотиков стали два россиянина. Возбуждено уголовное дело.

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#латвия #таможня #наркотики

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