Таможенники на границе с Латвией нашли в грузовике с оливками 150 кг гашиша

Российские таможенники пресекли ввоз в страну более сотни килограммов запрещенных веществ. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.

Российские таможенники пресекли ввоз в страну более сотни килограммов запрещенных веществ. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.

Таможенники пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии наркотиков. Сотрудники службы остановили на пропускном пункте "Бурачки" в Псковской области грузовик, который перевозил испанские оливки, рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Осмотрев машину, специалисты нашли в топливном баке тайник, в котором злоумышленники перевозили гашиш. Всего было изъято 150 кг наркотика. Запрещенное вещество было упаковано в брикеты. Подозреваемыми в контрабанде наркотиков стали два россиянина. Возбуждено уголовное дело.