18:16 3 Апреля 2021Происшествия
Таможенники на границе с Латвией нашли в грузовике с оливками 150 кг гашиша
Российские таможенники пресекли ввоз в страну более сотни килограммов запрещенных веществ. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.
Российские таможенники пресекли ввоз в страну более сотни килограммов запрещенных веществ. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.
Таможенники пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии наркотиков. Сотрудники службы остановили на пропускном пункте "Бурачки" в Псковской области грузовик, который перевозил испанские оливки, рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Осмотрев машину, специалисты нашли в топливном баке тайник, в котором злоумышленники перевозили гашиш. Всего было изъято 150 кг наркотика. Запрещенное вещество было упаковано в брикеты. Подозреваемыми в контрабанде наркотиков стали два россиянина. Возбуждено уголовное дело.