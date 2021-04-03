Коротченко рассказал, как защитить "Северный поток — 2" от польских провокаций

Россия может обеспечить полную безопасность хода строительства газопровода "Северный поток — 2" вопреки любым провокациям.

Россия может обеспечить полную безопасность хода строительства газопровода "Северный поток — 2" вопреки любым провокациям.

Об этом заявил редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире популярной программы "60 минут". По словам военного эксперта, недавний опасный инцидент в зоне строительства "СП-2" с активным участием польского рыболовного судна свидетельствует об остром желании Варшавы помешать окончанию важного энергетического проекта.

Коротченко считает необходимым проведение консультаций между ответственными представителями России и Польши, которые могут иметь непубличный характер. Целью таких переговоров эксперт назвал доведение до польской стороны всего масштаба последствий ее деструктивной деятельности в акватории Балтийского моря.

По мнению эксперта, власти Польши могут проявить здравый прагматизм и прекратить дальнейшие провокации против "СП-2". В противном случае Россия может вывести в море корабли Балтийского флота для охраны судов и линий снабжения "Северного потока — 2".

Дистанция точной стрельбы мощных российских ракет "Калибр", имеющихся на вооружении ВМФ РФ, составляет порядка полутора тысяч километров, резюмировал Коротченко.