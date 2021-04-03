Монтян рассказала, стоит ли в ближайшее время ждать наступления ВСУ на ЛДНР

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян раскрыла реальную степень готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступательной операции в Донбассе на фоне заявлений со стороны США и мобилизации украинцев.

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян раскрыла реальную степень готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ)к наступательной операции в Донбассе на фоне заявлений со стороны США и мобилизации украинцев.

Монтян, которая сейчас находится в Донецке, назвала все представления Киева и Вашингтона «болтовней и ритуальными танцами». По мнению эксперта, указанные факторы никак не отразятся на происходящем в регионе.

Главным аргументом против наступления украинской армии Монтян назвала опасения мощного ответа со стороны ополченцев. В возможность нападения самих ЛДНР юрист не верит из-за ограниченности их боевых возможностей: их достаточно для обороны, но не хватит для масштабного наступления.

«Не вижу никакого желания и возможностей для доблестной украинской армии сюда ломиться. Потому что они боятся, что "обратка" может прилететь», — объяснила Монтян в эфире телеканала КРТ.

Упрощение правил мобилизации в ВСУ адвокат не связывает с возможной атакой на Донбасс. Единственная цель принятых Верховной радой — обогащение военных чиновников, имеющих отношение к призыву. Большинство украинцев будет искать любые возможности, чтобы избежать службы в армии, полагает Монтян.

«В доблестные ВСУ ни один нормальный человек, у которого есть перспективы в жизни, не пойдет. Туда идут на контракт только те, для кого эти условия с этой зарплатой – большой прогресс и социальный лифт, или фанатики, которых очень мало», — заключила эксперт.

Накануне Минобороны Украины заявило, что Вашингтон готов поддержать Киев в случае военного конфликта с Москвой. Ведомство сослалось на заявление министра обороны США Ллойда Остина, которое тот сделал во время телефонных переговоров с главой Минобороны Украины Андреем Тараном.

Украинский президент Владимир Зеленский также отчитался о разговоре с президентом США Джо Байденом по поводу ситуации в Донбассе. Американский лидер пообещал «не оставлять Киев без поддержки», заявил он.

С начала марта ВСУ перевозили танки и тяжелую артиллерию вдоль линии фронта, несмотря на условия Минских соглашений, по которым такая техника должна быть отведена за пределы ее дальнобойности. В Народной милиции ЛНР уже заявили, что территория республики впервые с июля 2020 года подверглась артиллерийскому удару со стороны украинских силовиков. В ДНР в результате удара, нанесенного ВСУ при помощи беспилотника, погиб ребенок.