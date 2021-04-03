Турецкие власти решили заменить посла в Азербайджане

Власти Турции приняли решение провести кадровые изменения в представительстве республики на территории Азербайджана, сообщают СМИ.

Власти Турции приняли решение провести кадровые изменения в представительстве республики на территории Азербайджана, сообщают СМИ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении бывшего депутата Джахита Бахчы на пост чрезвычайного и полномочного посла страны в Азербайджане. Об это рассказал дипломатический источник РИА Новости в Баку.

Бахчы уже приехал в азербайджанскую столицу. Он опубликовал в Twitter пост, в котором поблагодарил турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу за оказанную поддержку.

Предшественник Бахчы Эркан Озорал работал в Баку с 2016 года. Турецкие журналисты до назначения нового посла предполагали, что эту должность займет бывший глава дипмиссии в Катаре Ахмет Демирок.