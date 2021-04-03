Названо число россиян, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса

Почти семь миллионов жителей Российской Федерации прошли хотя бы первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции.

Почти семь миллионов жителей Российской Федерации прошли хотя бы первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции.

Россияне продолжают получать прививки от COVID-19. Согласно статистике, полный курс иммунизации прошли почти пять миллионов граждан, или 3%. Чаще всего оба укола получают граждане, проживающие на Чукотке, в Москве и Ненецком автономном округе.

Всего же кампания по вакцинации против коронавируса охватила уже почти семь миллионов россиян. На прививки записываются жители всех субъектов РФ, в частности Сахалина, Белгородской и Магаданской областей, Подмосковья и других регионов, сообщает РБК.