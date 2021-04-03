Подросток получил ранение во время конфликта со стрельбой в Ингушетии

Полицейские задержали пожилого участника конфликта в селении Верхние Ачалуки. В результате разборки пенсионера и приезжего торговца пострадал ребенок.

Полицейские задержали пожилого участника конфликта в селении Верхние Ачалуки. В результате разборки пенсионера и приезжего торговца пострадал ребенок.

По предварительным данным, стрелок решил, что водитель фургона задел его автомобиль и попытался скрыться. Пожилой мужчина несколько раз выстрелил из ружья в сторону машины торговца коврами. На линии огня случайно оказался 15-летний юноша, который никак не был связан с конфликтом. Дробь угодила ему в живот, сейчас школьнику оказывается экстренная помощь, сообщало "КП-Северный Кавказ" .

Задержанный пенсионер пояснил, что стрелял только для "привлечения внимания". Сельчанин был возмущен тем, что оппонент не стал его слушать и решил уехать.