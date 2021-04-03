Осужденный блогер Навальный стал "головной болью" заключенных и администрации колонии

Осужденный блогер Алексей Навальный стал "головной болью" заключенных и администрации колонии в Покрове. Об этом подробно рассказал журналист Кирилл Вышинский.

Осужденный блогер Алексей Навальный стал "головной болью" заключенных и администрации колонии в Покрове. Об этом подробно рассказал журналист Кирилл Вышинский.

Представители СМИ побывали в колонии, где отбывает наказание Навальный, и узнали, как заключенные относятся к скандальному блогеру. Выяснилось, что капризы Навального, его высокомерный тон при общении и отказ от работы приносят чувство эмоционального дискомфорта для других заключенных.

"Люди, с которыми я разговаривал, заключенные, понимая, что разговаривают с журналистами, выбирали слова, но интонации, с которыми они эти слова произносили, показывали, что никто там не рад появлению Алексея Навального", — поделился Вышинский.

Блогер регулярно нарушает дисциплину и игнорирует график уборки, чем противопоставляет себя коллективу, так как если кто-то отказывается выполнять работу, то эти обязанности перекладываются на другого человека, рассказал журналист. На самом деле Навальный стал "большой головной болью" для всех, кто находится в колонии, сообщает Федеральное агентство новостей.