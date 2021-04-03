Сошедший с орбиты российский спутник разрушился над Тихим океаном

Аппарат военного назначения "Космос-2525" сошел со своей орбиты и полностью сгорел в атмосфере над Тихим океаном, говорится в сообщении ВВС США.

Аппарат военного назначения "Космос-2525" сошел со своей орбиты и полностью сгорел в атмосфере над Тихим океаном, говорится в сообщении ВВС США.

Перемещение и разрушение космического аппарата произошло 1 апреля приблизительно в 07:45 по московскому времени. Остатки спутника полностью сгорели в атмосфере над южной частью Тихого океана. Причины произошедшего остаются неизвестными. Об инциденте стало известно из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

"Космос-2525" был запущен с космодрома Плесецк в марте 2018 года. Он был выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в". Официальное предназначение спутника оставалось неизвестным. В настоящий момент аппарат более не существует на околоземной орбите.