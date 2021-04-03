Министр обороны ФРГ призвала увеличить расходы «из-за действий России»

Действия России приводят к «росту вызовов» для Европейского региона, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В то же время она не привела конкретных примеров.

Действия России приводят к «росту вызовов» для Европейского региона, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В то же время она не привела конкретных примеров.

По словам главы ведомства, Берлин должен тратить больше денег на оборону, отталкиваясь именно от своих интересов, а не чтобы «сделать услугу США».

«Вызовы растут — с новыми технологиями, в виде гибридных угроз, но также и на региональном уровне, например, с учетом поведения России», — сказала министр в интервью медиакомпании RND

Западе регулярно заявляет о якобы «растущей угрозе» со стороны России и Китая. В Москве, напротив, отмечают наращивание военной активности НАТО в непосредственной близости от российских границ.