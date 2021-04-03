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16:55   3 Апреля 2021
Политика

Глава Самарской области инициировал проведение форума по кадровым вопросам

Глава Самарской области инициировал проведение форума по кадровым вопросам

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с предложением провести в регионе всероссийский форум, посвященный развитию кадрового потенциала.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте местного правительства. Азаров обсуждал вопрос проведения форума с директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Стороны договорились организовать мероприятие.

"Совсем недавно мы представляли нашу идею по проведению специального форума в Самарской области, посвященного этой теме. И рад отметить, что по итогам встречи мы договорились о его проведении совместно с Агентством стратегических инициатив", — цитирует Азарова пресс-служба регионального правительства.

Предстоящий форум будет посвящен кадровым вопросам и развитию качественного предоставления госуслуг жителям региона. По словам Азарова, сейчас идет работа над графиком проведения мероприятия.

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#форум #азаров #самарская область

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