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16:39   3 Апреля 2021
Общество

Белорусские власти обновили перечень стран "красной зоны"

Белорусские власти обновили перечень стран "красной зоны"

Минск опубликовала список стран, по прибытию из которых туристам потребуется соблюдать самоизоляцию. Об этом передали в пресс-служба минздрава республики.

Перечень государств, по прибытию из которых гражданам нужна обязательная изоляция, предъявлен на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Эпидемиологический риск, формируемых в других странах, а также динамика заболеваемости, привела ограничительным мерам в Белоруссии, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из перечня стран, в которых регистрируются повышенные случаи развития инфекции, исключили три государства — Португалию, Израиль и Доминиканскую Республику. После приезда с названных территорий, туристу не нужно соблюдать 10-дневный карантин, передают РИА Новости. Таким образом, в актуализированном списке 143 страны, России в нем нет. Предыдущее обновление списка было в начале марта.

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#турист #ограничения #коронавирус

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