Белорусские власти обновили перечень стран "красной зоны"

Минск опубликовала список стран, по прибытию из которых туристам потребуется соблюдать самоизоляцию. Об этом передали в пресс-служба минздрава республики.

Минск опубликовала список стран, по прибытию из которых туристам потребуется соблюдать самоизоляцию. Об этом передали в пресс-служба минздрава республики.

Перечень государств, по прибытию из которых гражданам нужна обязательная изоляция, предъявлен на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Эпидемиологический риск, формируемых в других странах, а также динамика заболеваемости, привела ограничительным мерам в Белоруссии, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из перечня стран, в которых регистрируются повышенные случаи развития инфекции, исключили три государства — Португалию, Израиль и Доминиканскую Республику. После приезда с названных территорий, туристу не нужно соблюдать 10-дневный карантин, передают РИА Новости. Таким образом, в актуализированном списке 143 страны, России в нем нет. Предыдущее обновление списка было в начале марта.