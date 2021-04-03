Житель Подмосковья решил отомстить бывшей жене убийством сына

Силовики задержали жителя Подмосковья, который собирался расправиться с сыном своей бывшей супруги. Так подозреваемый хотел отомстить женщине за прошлые обиды и расставание.

Силовики задержали жителя Подмосковья, который собирался расправиться с сыном своей бывшей супруги. Так подозреваемый хотел отомстить женщине за прошлые обиды и расставание.

По данным МВД, подозреваемый заказал убийство своему знакомому. Брошенный муж пообещал "киллеру" простить несуществующие долги, а также пригрозил его убить, если тот не согласится совершить преступление. Однако "исполнитель" тут же обратился в полицию. Потом он действовал под руководством оперативников.

"Киллер" встретился с заказчиком, чтобы сообщить о том, что он все сделал, и в этот момент 63-летнего подозреваемого задержали. Его заключили под стражу по решению суда. Назначен ряд экспертиз.