В ДНР заявили о гибели ребенка в результате атаки ВСУ

Ребенок стал жертвой атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Ребенок стал жертвой атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Инцидент произошел в поселке Александровское, которой расположен в районе города Енакиево. Беспилотный летательный аппарат украинских силовиков сбросил мину в жилом районе поселка.

"Погиб ребенок 2016 года рождения, получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам села Калиново-Борщеватое в ЛНР. По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики впервые с июля 2020 года применили артиллерийские орудия калибра 122 миллиметра.