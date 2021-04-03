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16:25   3 Апреля 2021
Происшествия

Вероятный убийца звезды ингушского телевидения задержан в Москве

Вероятный убийца звезды ингушского телевидения задержан в Москве

Ризван Котиев угодил в руки правоохранителей по делу об убийстве соседа четырехлетней давности.

В Новой Москве состоялось задержание подозреваемого в убийстве телеведущего и спортивного комментатора Амирхана Кокурхоева, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Журналист был доставлен в больницу 1 января 2017 года с ножевым ранением в области грудной клетки. Пострадавший скончался, не приходя в сознание.

По данным следствия, Кокурхоев поссорился с Ризваном Котиевым, который проживал на его улице. В результате конфликта сосед телезвезды ударил оппонента холодным оружием и скрылся с места происшествия вместе с отцом. Родственника Котиева вскоре задержали и приговорили к восьми с половиной годам колонии после получения признательных показаний. Главный подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

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