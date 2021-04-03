Устроивший дрифт по ночному Петербургу водитель принес извинения за свои действия

Один из стритрейсеров, которые совершили заезд по центру Петербурга, раскаялся в своих действиях, записав обращение к местным жителям.

Один из стритрейсеров, которые совершили заезд по центру Петербурга, раскаялся в своих действиях, записав обращение к местным жителям.

По предварительным данным, участниками события оказались владельцы автомобилей марки Nissan. Один из них является 29-летним уроженцем Сахалинской области, а его товарищ живет в Курортном районе города. Первого уже привлекли к административной ответственности, сообщает издание "Невские новости".

Правоохранители нашли у мужчины ряд нарушений. Среди них: переделка машины в "болид" и подделка идентификационных номеров на автомобиле. У него также были просрочены водительские права.