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16:20   3 Апреля 2021
Происшествия

Устроивший дрифт по ночному Петербургу водитель принес извинения за свои действия

Устроивший дрифт по ночному Петербургу водитель принес извинения за свои действия

Один из стритрейсеров, которые совершили заезд по центру Петербурга, раскаялся в своих действиях, записав обращение к местным жителям.

По предварительным данным, участниками события оказались владельцы автомобилей марки Nissan. Один из них является 29-летним уроженцем Сахалинской области, а его товарищ живет в Курортном районе города. Первого уже привлекли к административной ответственности, сообщает издание "Невские новости".

Правоохранители нашли у мужчины ряд нарушений. Среди них: переделка машины в "болид" и подделка идентификационных номеров на автомобиле. У него также были просрочены водительские права.

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#спб #дрифт #стритрейсер

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