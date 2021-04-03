Законопроект об ужесточении наказания за нарушение ПДД одобрили в правительстве РФ

Российское правительство одобрило законопроект об ужесточении ответственности за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

Российское правительство одобрило законопроект об ужесточении ответственности за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

Подробности приводятся на сайте кабмина. Речь идет о законопроекте "О внесении изменения в статью 264(1) Уголовного кодекса РФ". Им в новой редакции излагается статья 264 (1) "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" УК РФ. Во второй части закреплено более строгое наказания за нарушение ПДД для российских водителей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее пообещал, что его партия внесет в нижнюю палату парламента РФ проект о конфискации автомобилей у злостных нарушителей правил дорожного движения. Политик убежден, что если не принять такую меру, водители продолжат игнорировать ПДД.