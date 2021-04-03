Граждане России рассказали о своих базовых расходах

Ежемесячные траты населения России на предметы первой необходимости отобразили в своем отчете эксперты онлайн-платформы Webbankir.

Ежемесячные траты населения России на предметы первой необходимости отобразили в своем отчете эксперты онлайн-платформы Webbankir.

Большинство (42,9%) опрошенных тратят на продукты питания, коммунальные платежи и транспорт от 15 до 30 тыс. рублей, что составляет 25 – 50% от их заработка. Только 13% респондентов отдают из семейного бюджета менее 15 тыс. рублей на указанные статьи расходов.

Так, 29,7% участвовавших в опросе выделяют на эти цели 30 – 50 тыс. рублей. У 2,8% граждан эта цифра достигает 100 тысяч, и только 1,8% людей ежемесячно тратят больше 100 тыс. рублей на свои базовые потребности. Согласно результатам исследования, каждая пятая семья в России тратит больше половины своего месячного бюджета на эти нужды.

Общие подсчеты показали, что за год реальные траты сократились на 1,3%. Если же результаты опроса уравнивать в среднем по месяцам, тогда снижение составит 2,3%.