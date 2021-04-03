Погибший при ЧП у Капитолия правоохранитель проработал в полиции более 18 лет

Президент США Джо Байден дал распоряжение приспустить флаги после гибели полицейского из охраны Капитолия Уильяма Эванса при нападении злоумышленника на здание конгресса страны.

Президент США Джо Байден дал распоряжение приспустить флаги после гибели полицейского из охраны Капитолия Уильяма Эванса при нападении злоумышленника на здание конгресса страны.

Мужчина был сотрудником группы оперативного реагирования в течение 18 лет. Исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананды Питтман выразила слова поддержки и сочувствия семье своего коллеги, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, виновником трагедии оказался 25-летний мужчина по имени Ноа Грин, который пытался протаранить на машине ограду комплекса, а после напал на правоохранителей с ножом, не реагируя на призывы сдаться. Он мог быть представителем движения "Нация ислама". Организация получила критику со стороны правозащитников за предубеждение к белым, расизм, антисемитизм.

Афроамериканец постоянно публиковал на своих страницах в соцсети посты о том, что он якобы находится под пристальным вниманием работников ЦРУ и ФБР. Но после происшествия руководство порталов удалило его тексты.