Семь британцев скончались от побочного эффекта вакцины AstraZeneca

Тромбоз погубил семерых граждан Великобритании. Все они недавно прививались антикоронавирусной вакциной AstraZeneca.

Тромбоз погубил семерых граждан Великобритании. Все они недавно прививались антикоронавирусной вакциной AstraZeneca.

В Управлении по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) сообщили о смерти семерых жителей Великобритании, перенесших вакцинацию AstraZeneca. Они скончались от тромбоза, который был выявлен у 30 привитых граждан. При этом в MHRA отметили, что побочные эффекты вакцинации существенно уступают ее преимуществам.

Напомним, что ранее смертельные случаи после прививки AstraZeneca были зафиксированы в странах ЕС. Тем не менее европейские эксперты не подтвердили предположение о том, что данная вакцина повышает риск развития тромбоза.