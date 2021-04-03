Сенатор Косачев предложил Киеву отказаться от идеи моноэтнического государства

Украина должна отказаться от идеи построить моноэтническое государство, чтобы сохранить территориальную целостность. Так считает вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

Украина должна отказаться от идеи построить моноэтническое государство, чтобы сохранить территориальную целостность. Так считает вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

Политик предложил Киеву провести гуманные реформы, обеспечивающие свободное волеизъявление украинцев в пользу единого государства.

"Упорством свои ошибки не исправить, а силой накопившиеся проблемы не решить. Даже с американской помощью", — написал сенатор в Facebook.

Косачев в своем аккаунте прокомментировал первый телефонный разговор президента США Джо Байдена и его коллеги из Украины Владимира Зеленского. Он обратил внимание, что в беседе лидеров двух стран не было ни слова о влиянии языковых украинских реформ на геополитическую ситуацию.