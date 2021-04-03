16:02 3 Апреля 2021Политика
Сенатор Косачев предложил Киеву отказаться от идеи моноэтнического государства
Украина должна отказаться от идеи построить моноэтническое государство, чтобы сохранить территориальную целостность. Так считает вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
Украина должна отказаться от идеи построить моноэтническое государство, чтобы сохранить территориальную целостность. Так считает вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
Политик предложил Киеву провести гуманные реформы, обеспечивающие свободное волеизъявление украинцев в пользу единого государства.
"Упорством свои ошибки не исправить, а силой накопившиеся проблемы не решить. Даже с американской помощью", — написал сенатор в Facebook.
Косачев в своем аккаунте прокомментировал первый телефонный разговор президента США Джо Байдена и его коллеги из Украины Владимира Зеленского. Он обратил внимание, что в беседе лидеров двух стран не было ни слова о влиянии языковых украинских реформ на геополитическую ситуацию.