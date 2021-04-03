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16:02   3 Апреля 2021
Политика

Сенатор Косачев предложил Киеву отказаться от идеи моноэтнического государства

Сенатор Косачев предложил Киеву отказаться от идеи моноэтнического государства

Украина должна отказаться от идеи построить моноэтническое государство, чтобы сохранить территориальную целостность. Так считает вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

Политик предложил Киеву провести гуманные реформы, обеспечивающие свободное волеизъявление украинцев в пользу единого государства.

"Упорством свои ошибки не исправить, а силой накопившиеся проблемы не решить. Даже с американской помощью", — написал сенатор в Facebook.

Косачев в своем аккаунте прокомментировал первый телефонный разговор президента США Джо Байдена и его коллеги из Украины Владимира Зеленского. Он обратил внимание, что в беседе лидеров двух стран не было ни слова о влиянии языковых украинских реформ на геополитическую ситуацию.

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#украина #совфед #косачев

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