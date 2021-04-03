«Потухший на Марсе вулкан»: итальянцы о возможной «войне» против РФ за Украину

Итальянский портал Scenarieconomici выпустил статью о серьезной эскалации конфликта в Донбассе, а также наращивании Россией военной мощи. Автор публикации пишет, что в Европе растет напряженность из-за полетов военной авиации НАТО и Москвы.

Итальянский портал Scenarieconomici выпустил статью о серьезной эскалации конфликта в Донбассе, а также наращивании Россией военной мощи. Автор публикации пишет, что в Европе растет напряженность из-за полетов военной авиации НАТО и Москвы. Он добавил, что в ситуация напоминает вторую холодную войну.

Итальянский журналист отметил, что есть вероятность реальных боевых столкновений, и, согласно геополитической ситуации, многим европейским странам придется «сражаться за Украину», которая даже не входит в состав Североатлантического альянса. Автор задает итальянцам вопрос: готовы ли они воевать с Москвой за Киев на стороне НАТО?

В комментариях итальянские пользователи отнеслись к этой идее без энтузиазма и сочли «войну» с Россией бессмысленной.

«Нам Украина должна быть интересна так же, как потухший на Марсе вулкан. Пусть там сами разбираются между собой, американцы пусть своими <...> делами займутся. Украина — даже не член НАТО, но если случится война, европейцы пойдут на нее первыми. Американцам разве не пофиг? Они там у себя за Атлантикой», — высказался пользователь под ником aquilone.

«Готовы умереть за ЛГБТ, педофилов, убийц и воров? То есть западной элиты? Я — нет, с большим удовольствием пойду пятой колонной к русским», — пишет юзер Giorgio.

«<…> вот поразятся… никогда они [США – прим. ред.] не вели войну на своей территории… смотрят войну по телевизору, никогда на своей собственной шкуре не испытывали… возможно, совсем потеряют связь с реальностью…», — изобличил Соединенные Штаты Patrizio aquilone.

«Готовы ли вы умереть за Киев? А не за Вашингтон ли (или лучше за Уолл Стрит). Все мировые войны были начаты, чтобы разрешить геополитические последствия финансовых пирамид американцев», — уверен ws.

Накануне Минобороны Украины заявило, что Вашингтон готов поддержать Киев в случае военного конфликта с Москвой. Ведомство сослалось на заявление министра обороны США Ллойда Остина, которое тот сделал во время телефонных переговоров с главой Минобороны Украины Андреем Тараном.

Украинский президент Владимир Зеленский также отчитался о разговоре с президентом США Джо Байденом по поводу ситуации в Донбассе. Американский лидер пообещал «не оставлять Киев без поддержки», заявил он.

С начала марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) перевозили танки и тяжелую артиллерию вдоль линии фронта, несмотря на условия Минских соглашений, по которым такая техника должна быть отведена за пределы ее дальнобойности. С 8 марта украинские военные начали обстреливать жилые дома из орудий крупного калибра.

В Народной милиции ЛНР уже заявили, что территория республики впервые с июля 2020 года подверглась артиллерийскому удару со стороны подразделений ВСУ.