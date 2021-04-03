Доцент Карнаухов вступился за Бутину после клеветы со стороны Альбац и Певчих

Политолог Сергей Карнаухов написал заявления Евгению Альбац и Марию Певчих. Он считает, что они оболгали журналистку Марию Бутину.

Политолог Сергей Карнаухов написал заявления Евгению Альбац и Марию Певчих. Он считает, что они оболгали журналистку Марию Бутину.

Политолог, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов подал в суд на руководителя отдела расследований ФБК (признан иноагентом) Марию Певчих и ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Евгению Альбац. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что этот "уголовный процесс отрезвит либеральную публику".

Карнаухов напомнил сторонницам блогера о некорректном поведении Алексея Навального на судебном заседании по делу о клевете в отношении ветерана ВОВ Игната Артеменко.

"Навальный перешел все границы, мы это видели в прямом эфире из зала суда по делу в защиту героя Игната Артеменко. Но это не означает, что все рамки дозволенного теперь стерты. Нет, Евгения Марковна и Мария Константиновна, УК РФ продолжает действовать. Не забывайте заглядывать в эту интересную книгу. Впрочем, теперь придется", — написал он.

В качестве доказательств сказанному он опубликовал номера регистрации заявлений на соратниц Навального. Об написаны 3 апреля.

Ранее Евгения Альбац в Twitter нелицеприятно отозвалась о журналистке и правозащитнице Марии Бутиной, рассказавшей накануне о визите в Покровскую колонию, где отбывает наказание Алексей Навальный. Пост содержит оскорбления и клеветническую информацию. Следом за Альбац свой пост в таких же выражениях разместила соратница Навального Мария Певчих.

Карнаухов ранее рассказал об отсутствии у ФБК (признан иноагентом) "ресурса на реанимацию", сообщал ФАН. Он отметил, что имеющиеся кадры в организации не способны вести протест и являются исполнителями приказов сверху.