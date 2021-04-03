СМИ: против главы Минздрава ФРГ подан иск из-за поставок масок

Глава компании Kohl Consult Вальтер Коль обратился в суд Бонна к министру здравоохранения Германии Йенсу Шпану, обвинив его в невыполнении контрактных обязательств.

Глава компании Kohl Consult Вальтер Коль обратился в суд Бонна к министру здравоохранения Германии Йенсу Шпану, обвинив его в невыполнении контрактных обязательств.

Истец требует возместить ему 5,5 млн евро за сорванную поставку миллиона масок стандарта FFP2, сообщает Bild.

Коль утверждает, что его фирма весной прошлого года выиграла тендер на поставку масок Минздраву. Заказ был принят на поставку миллиона масок типа FFP2 по цене 4,5 евро за единицу.

Однако после поставки товар не был принят из-за того, что он якобы не соответствовал критериям. По словам Коля, министерство заявило, что маски не водонепроницаемые, хотя изначально об этом не говорилось.

Также не была произведена оплата. Минздрав ФРГ ситуацию не комментирует.