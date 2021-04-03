Политологи усомнились в правдивости слухов об отставке главы Свердловской области

Информация о вероятной отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева активно распространяется в Сети. Политологи не верят в правдивость этих слухов.

Информация о вероятной отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева активно распространяется в Сети. Политологи не верят в правдивость этих слухов.

Журналисты издания URA.RU поинтересовались мнением нескольких политических экспертов о сообщениях, распространяемых в социальных сетях. Собеседники считают, что подобная информация вряд ли является достоверной.

"У Куйвашева не самые прочные позиции, но я не вижу оснований для того, чтобы его менять. Конечно, есть губернаторы с более высоким рейтингом, но Свердловская область — вообще сложный регион", — считает политэксперт Константин Калачев.

Политолог Сергей Мошкин также считает, что глава области не оставит свой пост. Директор Института системных политических исследований Анатолий Гагарин рассказал, что информационные каналы в соцсетях лишь пытаются "всех держать в тонусе", распространяя слухи.