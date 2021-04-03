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15:20   3 Апреля 2021
Общество

Британский штамм коронавируса стал причиной 75% заражений в Турции

Британский штамм коронавируса стал причиной 75% заражений в Турции

Турецкие медики зарегистрировали более 180 тыс. пациентов, зараженных британской версией коронавирусной инфекции. Об этом сказал глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

Заболевшие наблюдаются в 81 турецкой провинции. Причиной заражения каждого из них стал британский штамм коронавируса SARS-CoV-2. Еще в 11 провинциях зафиксировано более сотни пациентов, подхвативших южноафриканскую мутацию болезни.

"На британский вариант коронавируса приходится около 75% всех случаев заражений в стране", — сказал Коджа.

Сейчас в Турции проходит кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Власти страны в скором времени планируют закупать больше препаратов против COVID-19 за счет переговоров с рядом производителей.

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#турция #коронавирус #британский штамм

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