Британский штамм коронавируса стал причиной 75% заражений в Турции

Турецкие медики зарегистрировали более 180 тыс. пациентов, зараженных британской версией коронавирусной инфекции. Об этом сказал глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

Турецкие медики зарегистрировали более 180 тыс. пациентов, зараженных британской версией коронавирусной инфекции. Об этом сказал глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

Заболевшие наблюдаются в 81 турецкой провинции. Причиной заражения каждого из них стал британский штамм коронавируса SARS-CoV-2. Еще в 11 провинциях зафиксировано более сотни пациентов, подхвативших южноафриканскую мутацию болезни.

"На британский вариант коронавируса приходится около 75% всех случаев заражений в стране", — сказал Коджа.

Сейчас в Турции проходит кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Власти страны в скором времени планируют закупать больше препаратов против COVID-19 за счет переговоров с рядом производителей.