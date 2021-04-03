ЕС "вынуждает" Чехию начать переговоры о закупке "Спутника V"

Евросоюз "непрямо вынуждает" чешское правительство начать переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил премьер республики Андрей Бабиш.

Евросоюз "непрямо вынуждает" чешское правительство начать переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил премьер республики Андрей Бабиш.

Бабиш ранее раскритиковал заявление председательствующей в Евросоюзе Португалии. Речь шла о достижении в ЕС компромисса по разделению дополнительных 10 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech. Многие европейские страны отказались от препарата в пользу наиболее пострадавших из-за пандемии государств.

"Я не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит миллион "Спутников V" и что словаки уже купили 2 миллиона "Спутников V" — отметил Бабиш.

"Спутник V" — это первая зарегистрированная в РФ вакцина от коронавируса. В ее покупке заинтересованы многие страны, в том числе европейские. Власти некоторых из них заявили о готовности договориться о поставках, не дожидаясь решения регулятора ЕС.