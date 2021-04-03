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15:13   3 Апреля 2021
Происшествия

Блогер Эдвард Бил не выйдет из квартиры до 1 июня после массового ДТП

Блогер Эдвард Бил не выйдет из квартиры до 1 июня после массового ДТП

Тверской суд Москвы запретил блогеру Эдварду Билу ряд действий по делу о ДТП с пострадавшей на Садовом кольце. Меру пресечения молодому человеку избрали 3 апреля.

По решению инстанции подозреваемый не сможет выходить из дома до 1 июня. Также ему запрещено контактировать с другими участниками уголовного дела без письменного разрешения следователя, пользоваться телефоном и интернетом, а также садиться за руль.

Резонансная авария с участием Била произошла в центре Москвы 1 апреля. Женщина, пострадавшая в ДТП, сейчас находится в больнице в состоянии комы, сообщал ФАН.

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#суд #авария #дтп #блогер #бил

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